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Факти / Україна / Суспільство

Зеленському пропонують скасувати строкову службу – петиція

Петицію до президента України про скасування строкової військової служби зареєструвала Гаазе Ольга.

армія

У зареєстрованій петиції пропонують скасувати строкову військову службу, а всі кошти, які витрачаються на строковиків, перенаправити на контрактників.

На думку ініціаторів, це допоможе зробити більш професійну армію з людей, які свідомо готові йти захищати свою країну.

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У тексті петиції також зазначено, що кошти допоможуть підвищити зарплатню контрактників та зроблять службу в армії престижною та високооплачувану.

Це може сприяти виникненню в молоді бажання йти на строкову службу.

Нагадаємо, щоб президент розглянув петицію, потрібно зібрати 25 тис. підписів за 90 днів.

До слова, раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція з проханням врятувати Шацькі озера.

Фото: Міноборони

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