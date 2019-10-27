Петицію до президента України про скасування строкової військової служби зареєструвала Гаазе Ольга.

У зареєстрованій петиції пропонують скасувати строкову військову службу, а всі кошти, які витрачаються на строковиків, перенаправити на контрактників.

На думку ініціаторів, це допоможе зробити більш професійну армію з людей, які свідомо готові йти захищати свою країну.

Читайте: Легалізація зброї в Україні – Зеленський відповів на петицію

У тексті петиції також зазначено, що кошти допоможуть підвищити зарплатню контрактників та зроблять службу в армії престижною та високооплачувану.

Це може сприяти виникненню в молоді бажання йти на строкову службу.

Нагадаємо, щоб президент розглянув петицію, потрібно зібрати 25 тис. підписів за 90 днів.

До слова, раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція з проханням врятувати Шацькі озера.

Фото: Міноборони