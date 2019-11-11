Президент України звільнив з посади представника президента в Кабміні Андрія Геруса.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади представника президента в Кабінеті міністрів Андрія Геруса та призначив на його місце Олексія Перевезенцева.

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Перевезенцев обіймав посаду державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а також був директором юридичного департаменту в тому ж міністерстві. Крім того, у 2015-2016 роках був радником Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський видав укази, якими звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України.