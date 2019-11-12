Відбулася зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайко та посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, на якій обговорили укладення нової двосторонньої угоди між країнами.

Нова двостороння угода між Україною та Великою Британією має набути чинності після Brexit.

Під час зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс обговорили стан розроблення зазначеної угоди.

Сіммонс заявила, що Велика Британія і далі надаватиме допомогу Україні.

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– Велика Британія залишатиметься важливим партнером України у протидії російській агресії і надаватиме допомогу у здійсненні реформ, – сказала посол Великої Британії.

У свою чергу Пристайко заявив, що важливо досягти прогресу щодо лібералізації візового режиму між країнами.

До слова, Велика Британія збирається продовжити програму навчання військових в Україні до 2023 року.

Фото: МЗС