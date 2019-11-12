PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Набуде чинності після Brexit: Пристайко обговорив нову угоду з Великою Британією

Відбулася зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайко та посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, на якій обговорили укладення нової двосторонньої угоди між країнами.

Пристайко і Сіммонс

Нова двостороння угода між Україною та Великою Британією має набути чинності після Brexit.

Під час зустрічі міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і посол Великої Британії Мелінда Сіммонс обговорили стан розроблення зазначеної угоди.

Сіммонс заявила, що Велика Британія і далі надаватиме допомогу Україні.

Читайте: Норвегія та Велика Британія вилучили карти РФ на води України з каталогів

– Велика Британія залишатиметься важливим партнером України у протидії російській агресії і надаватиме допомогу у здійсненні реформ, – сказала посол Великої Британії.

У свою чергу Пристайко заявив, що важливо досягти прогресу щодо лібералізації візового режиму між країнами.

До слова, Велика Британія збирається продовжити програму навчання військових в Україні до 2023 року.

Фото: МЗС

Джерело: МЗС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Борис Джонсон
Джонсон погодився на відтермінування Brexit
дональд туск
ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020
Парламент Британії відхилив прискорений графік Brexit
Парламент Британії відхилив прискорений графік Brexit
Борис Джонсон
Джонсон готовий відкликати законопроект про Brexit – умова
Brexit
Євросоюз готовий відкласти Brexit до лютого 2020 року
Парламент Великої Британії ухвалив поправку про відстрочку Brexit
Парламент Великої Британії ухвалив поправку про відстрочку Brexit
ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон
ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон
Єлизавета II
Brexit 31 жовтня є пріоритетом для уряду Великої Британії – Єлизавета ІІ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка