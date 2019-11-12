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Факти / Україна

Зеленський призначив Синєгубова головою Полтавської ОДА

Новим головою Полтавської обласної державної адміністрації став Олег Синєгубов.

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації.

На сайті президента опубліковано указ №843/2019 від 11 листопада про призначення Синєгубова.

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– Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Полтавської обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради від Слуги народу Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної, яка займала посаду з жовтня 2016 року.

Джерело: Офіс Президента

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