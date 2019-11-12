Новим головою Полтавської обласної державної адміністрації став Олег Синєгубов.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації.

На сайті президента опубліковано указ №843/2019 від 11 листопада про призначення Синєгубова.

Читайте: Зеленський призначив Прокопенка головою Чернігівської ОДА

– Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Полтавської обласної державної адміністрації, – йдеться в указі.

Нагадаємо, 6 листопада Володимир Зеленський призначив депутата Верховної Ради від Слуги народу Олексія Кучера головою Харківської ОДА замість Юлії Світличної, яка займала посаду з жовтня 2016 року.