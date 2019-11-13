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Факти / Україна

Мазур повернувся в Україну

Ветеран війни на Донбасі Ігор Мазура, якого затримали у Польщі за запитом Росії, повернувся в Україну.

Ігор Мазур

Завдяки зусиллям Офісу президента, дипломатів, народних депутатів, МВС та Нацполіції Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну, підтвердив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– Це стало можливим зокрема й тому, що ще ввечері в день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням міністра МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації, – наголосив він.

Він також подякував за допомогу послу України в Польщі Андрію Дещиці.

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