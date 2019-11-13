Представник президента України в Криму розповів про основні аспекти роботи з повернення півострова.

Представник президента на півострові Антон Кориневич назвав три основні кроки для деокупації Криму.

За його словами, представництво президента буде працювати над законопроектами, які стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них.

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Другим пріоритетом є інформаційна політика та зв’язки з громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території.

– Ми розуміємо, що громадяни старшого віку пам’ятають Україну, знають Україну та мають зв’язок з Україною. Вже йде шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнська держава. Тому створення культурних, освітніх ініціатив для кримчан та інформаційна складова та зв’язок з громадянами можемо визначити як другий пріоритет, – заявив Кориневич.

Третім пріоритетом він назвав питання захисту прав кримчан, захисту прав людини.

– Це може бути як сприяння в отриманні паспорта або тимчасово житла, – підкреслив він.

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