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Факти / Україна / Політика

Як повернути Крим – у Зеленського назвали три основні кроки

Представник президента України в Криму розповів про основні аспекти роботи з повернення півострова.

Як повернути Крим – у Зеленського назвали три основні кроки

Представник президента на півострові Антон Кориневич назвав три основні кроки для деокупації Криму.

За його словами, представництво президента буде працювати над законопроектами, які стосуються захисту прав кримчан і уникнення так званих дискримінаційних положень щодо них.

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Другим пріоритетом є інформаційна політика та зв’язки з громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території.

– Ми розуміємо, що громадяни старшого віку пам’ятають Україну, знають Україну та мають зв’язок з Україною. Вже йде шостий рік окупації, і в Криму вже є діти, які можуть не знати, що таке Україна і материнська держава.

Тому створення культурних, освітніх ініціатив для кримчан та інформаційна складова та зв’язок з громадянами можемо визначити як другий пріоритет, – заявив Кориневич.

Третім пріоритетом він назвав питання захисту прав кримчан, захисту прав людини.

– Це може бути як сприяння в отриманні паспорта або тимчасово житла, – підкреслив він.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Зеленський назвав чотири складових майбутньої державної стратегії безпечної реінтеграції Донбасу і Криму.

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