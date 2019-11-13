У КВЦ Парковий 8-9 листопада відбувся Київський міжнародний економічний форум, головною темою якою цьогоріч було майбутнє у мінливому світі.

КМЕФ є майданчиком для формування стратегії економічного розвитку України. Він орієнтований на організацію діалогу експертів, бізнесу і влади, запозичення кращого світового досвіду, створення дорожньої карти розвитку і сприяння конвертації ідей в реальні дії.

Цьогоріч в межах форуму відбулися 22 панельні дискусії, його відвідали близько 2 тис. учасників і 110 спікерів з 30 країн. Ініціатором форуму виступила холдингова компанія UFuture, яку очолює підприємець Василь Хмельницький.

Форум відкривав президент України Володимир Зеленський. Він закликав зарубіжних інвесторів вкладати кошти в українську економіку.

Спеціальним гостем на КМЕФ став китайський підприємець Джек Ма – засновник Alibaba Group. Це був його перший візит в Україну.

На думку китайського підприємця, основним завданням для України сьогодні є розвиток приватного сектора економіки і підтримка підприємництва.

Крім того, Джек Ма розповів про причини успіху Alibaba Group, де і в чому знаходить мотивацію, а також дав низку практичних порад.

А прем’єр-міністр Україи Олексій Гончарук основними пріоритетами Кабміну назвав захист інвесторів, збільшення обсягу зовнішніх інвестицій і протидію рейдерству.

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Під час форуму також обговорювали питання світових торгових воєн і їх впливу на економіку України.

Одна з панелей була присвячена кліматичним змінам, які стають все більш значущим чинником моделювання бізнес-процесів. Спікери акцентували увагу на тому, що кліматичні зміни підштовхнули держави і бізнес-корпорації до впровадження зелених технологій, які з плином часу стають одним із драйверів зростання глобальної економіки.

Крім того, обговорили питання енергетичної безпеки України.

Не оминули також питання іміджу і репутації України на міжнародній арені. Їхнє підвищення – одна з ключових цілей, яку ставлять перед собою організатори та партнери КМЕФ.

До слова, КМЕФ-2019, який з 2014 року вже традиційно проходить в столиці України, став найбільшим за період свого існування. Організатори прогнозують, що наступного року форум буде ще масштабнішим і розширить географію учасників.

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