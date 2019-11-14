У 2020 році український лоукостер SkyUp Airlines планує запуск п’яти нових маршрутів із аеропорту Запоріжжя.

SkyUp у 2020 році літатиме із Запоріжжя за п’ятьма новими маршрутами – Ріміні (Італія), Ларнака (Кіпр), Бургас (Болгарія), Батумі (Грузія) та Іракліон (Греція).

Про продовження співпраці із Запоріжжям повідомив під час наради у міськраді гендиректор SkyUp Євгеній Хайнацький.

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За його словами, авіакомпанія також планує збільшити кількість літаків з 9 до 14, один із них базується в Запоріжжі.

Окрім того, у грудні SkyUp відкриває рейс із Запоріжжя до Ізраїлю.

У жовтні SkyUp запустила рейси до Тбілісі з аеропорту Харкова.

Фото: SkyUp