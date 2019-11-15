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Факти / Україна / Політика

Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних

Екс-посол США в Україні Марі Йованович заявила, що ніколи не давала вказівок колишньому генпрокурору Юрію Луценку щодо людей, проти яких необхідно проводити розслідування.

Слухання щодо імпічменту: Йованович назвала вигадкою список недоторканних

Колишній посол США в Україні Марі Йованович під час відкритих слухань у Палаті представників США в рамках справ щодо імпічменту президента Дональда Трампа запевнила, що не впливала на українських чиновників.

– Я не казала панові Луценку чи іншим українським чиновникам, кого вони повинні чи не повинні переслідувати.

Натомість я виступала за позицію США, що має панувати верховенство закону, а українські правоохоронні органи, прокурори та судді повинні припинити вибіркове застосування своєї влади, як політичної зброї проти своїх супротивників, – сказала Йованович.

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Екс-посол вкотре наголосила, що не надала ГПУ список із людьми, котрих не треба переслідувати.

– Пан Луценко, колишній генпрокурор України, який висунув це твердження, визнав, що цього списку не існувало, – додала дипломат.

Нагадаємо, Марі Йованович відкликали з посади посла США в Україні в травні 2019 року.

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