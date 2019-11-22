Танкер Делфі сів на мілину недалеко від Одеси, екіпаж евакуюватися відмовився.

Увечері 21 листопада на рейді одеського порту сів на мілину невеликий танкер Делфі під прапором Молдови.

Для порятунку членів екіпажу, яких на судні не менше 15 осіб, відправили катери Морської пошуково-рятувальної служби та великий приватний буксир Австралія.

Через сильний шторм рятувальники так і не змогли підійти до судна, яке зазнає лиха.

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Небезпеки для екосистеми затоки немає. Екіпаж від евакуації відмовився.

Рятувальна операція продовжиться вранці, 22 листопада.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці.