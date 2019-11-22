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Факти / Україна

Танкер Делфі сів на мілину біля Одеси, порятунку заважає шторм

Танкер Делфі сів на мілину недалеко від Одеси, екіпаж евакуюватися відмовився.

Танкер Делфі сів на мілину біля Одеси, порятунку заважає шторм

Увечері 21 листопада на рейді одеського порту сів на мілину невеликий танкер Делфі під прапором Молдови.

Для порятунку членів екіпажу, яких на судні не менше 15 осіб, відправили катери Морської пошуково-рятувальної служби та великий приватний буксир Австралія.

Через сильний шторм рятувальники так і не змогли підійти до судна, яке зазнає лиха.

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Небезпеки для екосистеми затоки немає. Екіпаж від евакуації відмовився.

Рятувальна операція продовжиться вранці, 22 листопада.

Нагадаємо, 26 вересня в Атлантичному океані під час шторму зникло судно Bourbon Rhode, на борту якого перебували українці.

Джерело: Думская

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