Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на офіційне визнання компанією Apple Криму російським.

Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що глобальна політика не є сильною стороною компанії Apple.

Таку заяву міністр зробив після рішення корпорації маркувати у своїх додатках для російських користувачів анексований український Крим, як частину території РФ.

– Айфони – відмінні продукти. А якщо серйозно, Apple, будь ласка, дотримуйтеся високих технологій та сфери розваг. Глобальна політика – не ваша сильна сторона, – написав Пристайко у своєму акаунті в Twitter.

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Він також на прикладі пояснив Apple, що для України означають подібні дії.

– Дозвольте мені пояснити вашою термінологією, Apple. Уявіть, що ви кричите про те, що ваш дизайн та ідеї, ваша робота і частинка вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, а комусь недосвідченому немає ніякого діла до вашого болю. Ось що відчуваєш, коли ви називаєте Крим російською землею, – додав міністр.

Нагадаємо, що компанія Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до Російської Федерації.