В Україні зросла кількість тих, хто віддає на оплату комунальних послуг більше половини доходу сім’ї.

У жовтні 2019 року 45% опитаних українців заявили, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у порівнянні з жовтнем 2018 року зросли.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

35% респондентів запевняють, що витрати на оплату комунальних послуг не змінилися або зменшилися.

У той же час близько 14% респондентів витрачають на оплату послуг комуналки більше половини доходу родини.

– Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеному у 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за чотири роки частка домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж удвічі – з 6% до 14%, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частина тих, хто витрачає на комуналку від третини до половини доходу, збільшилася з 16% до 21%.

– Відповідно, зменшилася кількість тих, хто витрачає до 10%: з 18% у 2015 році до 12% у 2019 році. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: з 48% до 41%, – говорять у КМІС.

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Опитування проводили з 22 по 25 листопада методом СATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. За основу брали випадкові вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитували респондентів віком старше 18 років. До вибірки не включалися території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей.

Під час опитування провели 1,5 тис. інтерв’ю. Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

До речі, раніше ми писали, як дізнатися чи є аборгованість за комуналку та що робити далі.

Джерело: КМІС