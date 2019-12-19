Люди – в безпеці. Уряд профінансує усі захищені видатки – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав фейком інформацію ЗМІ про те, що уряд нібито заблокував до кінця року так звані незахищені видатки (на розвиток, ремонт та будівництво).

Олексій Гончарук запевнив, що усі захищені статті видатків – пенсії, зарплати та соцвиплати – будуть профінансовані.

За його словами, уряд також виконає зобов’язання, на які відкрито асигнування у держбюджеті.

– Люди знаходяться в безпеці, а ситуація під повним контролем уряду. Вся інформація, яку сьогодні масово розганяють в окремих ЗМІ – фейк. Це тимчасове призупинення виплат казначейства за всіма іншими статтям, яке вже не раз траплялось в Україні, – наголосив глава уряду.

Гончарук також пояснив, що така ситуація складається наприкінці кожного року, коли кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців.

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– Ми з цією історією хочемо закінчити. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня вручну буде переглядати всі виплати, які планують провести. Це дозволить максимально ефективно витратити гроші українських платників податків, – запевнив прем’єр.

Раніше ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року.