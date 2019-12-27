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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна і Молдова підписали угоду про постачання газу з січня 2020

Оператор ГТС України та ТОВ Молдоватрансгаз і АТ Молдовагаз підписали міжоператорську технічну угоду про постачання газу.

Україна і Молдова підписали угоду про постачання газу з січня 2020

Оператор Газотранспортної системи України, ТОВ Молдоватрансгаз і АТ Молдовагаз підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року.

Вона дозволяє транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною і Молдовою через точки Олексіївка, Гребеники, Каушани, Ананьїв, Лиманське.

Відповідне рішення повністю завершить розблокування Трансбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС.

Читайте: Газові переговори тривають, дайте нам день-два – Гончарук

Крім того, були підписані договори на транспортування газу територіями України і Молдови для прикордонних споживачів обох країн.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна підписала угоду про реверс газу з Румунії з січня 2020 року.

Джерело: Оператор ГТС України

Фото: Оператор ГТС України

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