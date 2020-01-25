Метінвест створює безпечні умови праці на своїх підприємствах – заява

Гірничо-металургійна група Метінвест приділяє особливу увагу охороні праці та промисловій безпеці на своїх підприємствах незалежно від того, в якій країні вони працюють.

У рамках реалізації бізнес-стратегії компанія удосконалює і переймає кращі світові практики для створення безпечних умов праці на своїх підприємствах. Про це група заявила в п’ятницю ввечері в зв’язку з появою в низці ЗМІ негативних публікацій про рівень безпеки на підприємствах холдингу.

– Група Метінвест вважає за необхідне повідомити, що наведена інформація не відповідає дійсності і є вигадкою, що завдає репутаційний збиток компанії, – йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що при наглядовій раді групи працює комітет з промислової безпеки, охорони праці та екології, в групі затверджено стратегію з промислової безпеки та екології, діють політика і принципи в галузі охорони праці, здоров’я і охорони навколишнього середовища.

У Метінвесті впроваджена інтегрована система управління промисловою безпекою, охороною праці і навколишнім середовищем. Компанія щорічно підтверджує відповідність міжнародним стандартам OHSAS 18001 і ISO 14001.

Також підкреслюється, що група Метінвест першою з українських компаній отримала міжнародний сертифікат Vision Zero – це концепція якісно нового підходу до організації всієї системи охорони праці на підприємствах, яка служить зниженням показників виробничого травматизму і професійної захворюваності. Сертифікат Vision Zero мають такі світові лідери як RWE, CEMEX, AngloGold і TUV NORD.

На всіх підприємствах Метінвесту в Україні, Болгарії, Італії, Великої Британії та США діють Кардинальні правила з охорони праці та промислової безпеки – звід канонів, які рятують життя. Витрати групи на промислову безпеку та охорону праці в 2018 році склали понад $95 млн.

Не винятком в області дотримання найвищих стандартів промислової безпеки та охорони праці є і американська компанія UCC, в яку входять підприємства Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company і Wellmore Coal Company (всього 14 шахт, які видобувають близько 2,8 млн тонн вугілля на рік).

Наприклад, частота нещасних випадків з тимчасовою втратою працездатності (NFDL) на шахті Affinity, починаючи з 2014 року, втричі нижче середнього національного показника NFDL в галузі підземного видобутку вугілля.

Водночас в заяві визнається, що 24 жовтня 2013 року шахта Affinity отримала статус POV (Pattern of Violations). Статус POV – інструмент, який дозволяє Управлінню з безпеки і охорони праці з видобутку корисних копалин США (MSHA) підвищити контроль над дотриманням нормативних вимог на вугільній шахті.

При цьому з 2014 року показники безпеки в шахті Affinity значно покращилися. Досягнувши високого показника безпеки, шахта вже не підходила під статус POV від MSHA. Під час останньої перевірки від 15 серпня 2018 року рівень ризиків для безпеки на шахті був значно нижче необхідного для введення показника POV.

На підприємстві була розроблена політика щодо забезпечення відповідності федеральним законам і законам штату, яка дозволила Affinity стати найбезпечнішою шахтою в США. Співробітники компанії щотижня збираються для перевірки результатів безпеки. У 2018 році статус POV був скасований. Судові позови про неправомірність такого рішення були відхилені судом через відсутність доказів. Сьогодні UCC не є об’єктом будь-якого розслідування.

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Шахта Affinity отримувала нагороду Асоціації з техніки безпеки ім. Джозефа А. Холмса в номінації Найкраща велика шахта (200+ працівників в штаті Західна Вірджинія) від Управління з питань охорони здоров’я, техніки безпеки і навчання гірників Західної Вірджинії в 2014, 2016 і 2017 роках, резюмується в заяві компанії.

Метінвест є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що керує активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату та рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю.

Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ (71,25%) і Смарт-холдинг (23,75%), які спільно керують компанією. ТОВ Метінвест Холдинг – керівна компанія групи Метінвест.

Нагадаємо, під час першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі група Метінвест підписала Меморандуми на шість років про співпрацю в напрямку покращення довкілля з Маріуполем, Запоріжжям і Кривим Рогом.