Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня.

Одним з ініціаторів ухвалення документу про Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту була Україна. Разом з нею виступили Ізраїль, США, Канада, Австралія, Росія. Співавторами стали ще більше 90 країн.

У підсумку Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту був встановлений Генасамблеєю ООН 1 листопада 2005 року.

Як дату обрали саме 27 січня, оскільки цього дня було звільнено концентраційний табір Освенцим, в якому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 4 млн осіб.

Жертвами Голокосту в Україні стало близько 1,5 млн осіб.

Вперше Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначили в усьому світі у 2006 році.

В Україні на державному рівні Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначили у 2012 році.

В Ізраїлі також прийнято відзначати Йом га-Шоа (День Катастрофи і героїзму європейського єврейства), який за єврейським календарем припадає на 27 нісана. Цього дня в гетто Варшави почалися повстання.

У григоріанському календарі цей день є датою між 7 квітня і 7 травня.

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Сьомий генеральний секретар ООН Кофі Аннан заявив, що Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту повинен нагадувати всьому світу про те, яким Голокост був безпрецедентним проявом зла.

Слово Голокост походить від давньогрецького holocaustosis, яке означало знищення вогнем. Зараз же під ним мають на увазі політику нацистської Німеччини та її союзників з переслідування і вбивства євреїв у період з 1933 до 1945 року.

Вперше термін Голокост використав письменник Елі Візель як символ газових камер, а також крематоріїв таборів знищення.

В Ізраїлі та низці інших країн також прийнято використовувати такий термін, як Шоа, який означає Катастрофу європейського єврейства.

До слова, президент Володимир Зеленський та українська делегація віддали місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.