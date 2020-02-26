Крим не стане ціною миру на Донбасі – Зеленський

Україна не збирається робити Крим розмінною монетою з Росією, заради припинення війни на Донбасі.

– Повернення Криму – це частина української національної ідеї. Шість років тому РФ анексувала Крим. Шість років тому наше життя змінилося. Ми зрозуміли, що живимо у світі, в якому меморандуми, на жаль, нічого не варті, а система міжнародного права та світової безпеки не досконалі. Сьогодні ми робимо все можливе, аби припинити війну на Донбасі. На це направленні всі наші зусилля. Проте це не означає, що Крим знімається з повістки, чи те, що він може стати ціною для миру на Донбасі, – заявив Зеленський на форумі Age of Crimea 2020.

Він додав, що Україна повинна підтримати своїх громадян, які залишилися в Криму. Йдеться про молодь, яка хоче вчитися та облаштовуватися в Україні, інформаційну підтримку співгромадян.

Читайте: Зелені чоловічки, виступ групи Любе та п’яні виборці. Як Росія анексувала Крим

Також він наголосив на важливості обслуговування для громадян України, які залишаються на півострові, в банках.

Нагадаємо, 26 лютого – День кримського спротиву російській окупації. В цей день 2014 року відбувались ключові події в анексії Криму – жителі півострова вийшли на багаточисельний проукраїнський мітинг під стіни Верховної Ради АРК.