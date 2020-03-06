Я ніколи не знаю, що подарую: Зеленський розповів, як відзначає 8 березня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з дружиною та донькою.

За його словами, він щороку купує квіти своїй матері і просить знайомих у Кривому Розі їх передати.

Глава держави розповів, що дуже любить це свято і завжди радий, коли може привітати своїх жінок.

– Я рідко ходжу по різних магазинах – не вистачає часу. Але я дуже люблю ці моменти, коли я можу щось купити і подарувати. Це така можливість, це такий кайф! Я ніколи не знаю, що подарую. Я їду в один магазин, другий, третій і знаходжу. Я вибираю завжди очима, – сказав він.

Читайте: Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

Зеленський сказав, що його подарунки завжди подобаються дружині.

Також президент додав, що головне в подарунку не вартість, а увага. Але квіти дарувати потрібно обов’язково.

До слова, 87% українців не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня. Відмінити свято хочуть 9% респондентів.