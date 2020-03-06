PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

87% українців проти скасування свята 8 березня – опитування

87% українців не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Скасування свята підтримують 9% респондентів, частіше на Заході України 18%.

Читайте: Вихідні на 8 березня: скільки днів відпочиватимуть українці

Чи хочуть українці святкувати 8 березня

У 2012 році 91% українців були проти скасування святкування 8 березня, підтримували ідею лише 5% респондентів.

Опитування було проведено Соціологічною групою Рейтинг у період з 21 до 25 лютого 2020 року серед 2 тис. респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня в Києві та що пропонують заклади столиці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка