87% українців проти скасування свята 8 березня – опитування

87% українців не підтримують ідею скасування святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Скасування свята підтримують 9% респондентів, частіше на Заході України 18%.

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Чи хочуть українці святкувати 8 березня

У 2012 році 91% українців були проти скасування святкування 8 березня, підтримували ідею лише 5% респондентів.

Опитування було проведено Соціологічною групою Рейтинг у період з 21 до 25 лютого 2020 року серед 2 тис. респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня в Києві та що пропонують заклади столиці.