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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 22 березня в Україні зареєстровані 73 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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Пряма трансляція
09:05 - 23 березня

Станом на 9.00 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу. З них 3 летальні, один пацієнт одужав.

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09:03 - 23 березня

Упродовж дня, 23 березня експрес-тести на коронавірус передадуть у всі області України.

Про це повідомив Міністр внутрішншіх справ Арсен Аваков.

– Під ранок Нацгвардія у супроводі медиків – почне доставку тест систем на коронавірус у всі області (авіацією і спецавтомобілями).

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08:59 - 23 березня

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.

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00:10 - 23 березня

Призначено ще один спецпотяг Інтерсіті+ Пшемисль-Київ для евакуації наших громадян із Польщі.

Поїзд №706/705 вирушить із Пшемисля 23.03.20 о 15.50 та прибуде до Києва о 23.59.

Дорогою матиме зупинку у Львові.

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00:07 - 23 березня

54 громадянина України вилетіли в неділю в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ.

Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

– 54 громадянина України відлетіли сьогодні в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ. Сьогодні ввечері SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ з 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинилися вдома якомога швидше в цей складний час, – написала вона.

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21:13 - 22 березня

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило телефони гарячих ліній щодо коронавірусу Covid-19.

  • Урядова гаряча лінія – 15-45.
  • Міністерство закордонних справ – 044 238 16 57
  • Міністерства охорони здоров’я – 0 800 505 201
  • Центр громадського здоров’я МОЗ – 0 800 505 840

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17:48 - 22 березня

З 23 березня в Одесі, на період карантину, влада міста скасовує пільговиий проїзд у громадському транспорті для всіх категорій населення.

Про це повідомив заступник мера Одеси.

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17:03 - 22 березня

Співробітники Нацполіції разом з епідемологами перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, в МОЗ зробили обов’язковим підписання згоди і видачу пам’ятки про самоізоляцію, щоб стримати поширення коронавірусу.

У разі порушення згоди, людей притягатимуть до адміністративної відповідальності.

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16:15 - 22 березня

Після закриття авіасполучення частина людей повертається до України поромом.

22 березня у порт Чорноморськ на Одещині з порту Карасу (Туреччина) прибуває вантажно-пасажирський пором. За інформацією ЗМІ, на його борту перебуває близько ста людей.

Це, зокрема, ті, хто не зміг дістатися додому повітряним транспортом через призупинення Україною міжнародного регулярного авіасполучення з іншими країнами.

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16:10 - 22 березня

UPDATE: У 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм зробили два повторні тести, які були негативні.

У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.

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