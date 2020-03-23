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54 громадянина України вилетіли в неділю в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ.

Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

– 54 громадянина України відлетіли сьогодні в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ. Сьогодні ввечері SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ з 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинилися вдома якомога швидше в цей складний час, – написала вона.