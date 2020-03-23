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Березень, 23 в 8:56
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 3 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії повинні
припинити сполучення з Італією.
З опівночі 16 березня
призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 22 березня в Україні зареєстровані
73 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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09:05
-
23 березня
Станом на 9.00 23 березня в Україні зафіксовано
73 випадки коронавірусу. З них 3 летальні, один пацієнт одужав.
09:03
-
23 березня
Упродовж дня, 23 березня експрес-тести на коронавірус передадуть у всі області України.
Про це повідомив Міністр внутрішншіх справ
Арсен Аваков.
– Під ранок Нацгвардія у супроводі медиків – почне доставку тест систем на коронавірус у всі області (авіацією і спецавтомобілями).
08:59
-
23 березня
Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт Бориспіль
партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
Військовий борт привіз із Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та
250 тис. тестів для експрес-діагностики.
00:10
-
23 березня
Призначено ще один спецпотяг Інтерсіті+ Пшемисль-Київ для евакуації наших громадян із Польщі.
Поїзд №706/705 вирушить із Пшемисля 23.03.20 о 15.50 та прибуде до Києва о 23.59.
Дорогою матиме зупинку у Львові.
00:07
-
23 березня
54 громадянина України вилетіли в неділю в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ.
Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.
– 54 громадянина України відлетіли сьогодні в Україну спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллінн-Київ. Сьогодні ввечері SkyUpAirlines здійснить ще один прямий чартер Таллінн-Київ з 189 громадянами України. Робимо все, щоб наші громадяни опинилися вдома якомога швидше в цей складний час, – написала вона.
21:13
-
22 березня
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило
телефони гарячих ліній щодо коронавірусу Covid-19.
Урядова гаряча лінія – 15-45.
Міністерство закордонних справ – 044 238 16 57
Міністерства охорони здоров’я – 0 800 505 201
Центр громадського здоров’я МОЗ – 0 800 505 840
17:48
-
22 березня
З 23 березня в Одесі, на період карантину, влада міста скасовує пільговиий проїзд у громадському транспорті для всіх категорій населення.
Про це повідомив заступник мера Одеси.
17:03
-
22 березня
Співробітники Нацполіції разом з епідемологами
перевірятимуть дотримання самоізоляції всіх, хто повертається в Україну з-за кордону.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, в МОЗ зробили обов’язковим підписання згоди і видачу пам’ятки про самоізоляцію, щоб стримати поширення коронавірусу.
У разі порушення згоди, людей притягатимуть до адміністративної відповідальності.
16:15
-
22 березня
Після закриття авіасполучення
частина людей повертається до України поромом.
22 березня у порт Чорноморськ на Одещині з порту Карасу (Туреччина) прибуває вантажно-пасажирський пором. За інформацією ЗМІ, на його борту перебуває близько ста людей.
Це, зокрема, ті, хто не зміг дістатися додому повітряним транспортом через призупинення Україною міжнародного регулярного авіасполучення з іншими країнами.
16:10
-
22 березня
UPDATE: У 8 людей було зафіксовано підозру на Covid-19. Для отримання остаточного результату їм зробили два повторні тести, які були негативні.
У цих людей
не виявлено коронавірусної інфекції.
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