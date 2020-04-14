Як оформити картку Приватбанку онлайн

Усі актуальні пропозиції Приватбанку для оформлення карток представлені на вкладці Картки. Щоб обрати варіант, що вам підходить, переходьте на вкладку Картки – Яку картку обрати?

Приватбанк пропонує універсальні платіжні картки з кредитним лімітом та пільговим періодом, упродовж якого не будуть нараховуватися відсотки за користування кредитними коштами. Є можливість замовити індивідуальний дизайн або картку рівня VIP.

На сторінці картки, яку ви обрали, натисніть кнопку Замовити онлайн.