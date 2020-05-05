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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні з метою недопущення поширення нового коронавірусу запроваджений 12 березня.

До 11 травня призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін.

З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

МОЗ зобов’язало лікарні перенести планові операції на більш пізній термін, щоб звільнити місця для прийому хворих коронавірусом.

З 6 квітня в країні були запроваджені нові обмеження, серед яких носіння маски і документів, що засвідчують особу. Послаблення карантину передбачаються з 12 травня за умови відсутності спалаху Covid-19.

Станом на 5 травня 2020 року в Україні за добу зафіксували 366 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 12 697.

Загалом 316 людей померло, а 1 875 пацієнтів одужало.

З початку З кінця
Пряма трансляція
10:10 - 05 травня

Карта поширення коронавірусної хвороби за областями:

карта поширення коронавірусу в Україні

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09:16 - 05 травня

В Україні за добу зафіксували 366 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 12 697.

Загалом 316 людей померло, а 1 875 пацієнтів одужало.

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08:21 - 05 травня

Промисловість України має всі умови для росту у нинішньому році, але наша країна перебуває під тиском світової кризи, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Промисловість працювала під час карантину, але зниження експорту, зниження загального споживання в світі призвело до складнощів в окремих галузях промисловості, в тому числі металургії, – сказав Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

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08:19 - 05 травня

Уряд поетапно представлятиме свій план по виходу з кризи для бізнесу. Поки ж діє програма рефінансування для деяких галузей.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Сьогодні жодна економіка світу не планується довше, ніж на 100 днів. Далі можна тільки здогадуватися що буде, – сказав він.

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08:18 - 05 травня

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.

Календар навчання:

  • до 31 травня проходитимуть заняття;
  • до 1 липня має бути завершено навчальний рік;
  • до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та розкладів навчальних досягнень;
  • протягом червня школи на педагогічних радах розглянуть питання про переведення учнів до наступного класу.

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08:14 - 05 травня

Мери міст і керівники органів місцевого самоврядування не виключають, що можуть піти на місцеві вибори у жовтні 2020 року як єдиний політичний проект.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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08:11 - 05 травня

В українських лабораторіях бракує обладнання для проведення ПЛР-тестування на Covid-19.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Ми повинні розуміти, де робляться тести. На жаль, в наших лікарнях ампліфікаторов для ПЛР не було ніколи, їх всього кілька десятків на 1 500 лікарень, – сказав він.

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22:00 - 04 травня

Станом на вечір 4 травня на Рівненщині підтверджено вісім нових випадків коронавірусу, повідомляють в ОДА. Це:

  • 6 мешканців з Рокитнівського району;
  • 2 з Рівненського району – медпрацівники Рівненської ЦРЛ.

Вік хворих від 15 до 69 років.

Загалом на Рівненщині зареєстровано 770 випадків захворювання на Covid-19. З них 18 летальних і 92 людини вже одужали. Сьогодні з лікарні виписали 7 пацієнтів.

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21:48 - 04 травня

У Хмельницькій області станом на 21.00 4 травня зареєстровано 129 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 28 одужало, 6 летальних випадків.

9 нових випадків виявлено у Старосинявському районі та 1 у Деражнянському районі (усі особи з числа контактних).

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20:34 - 04 травня

У Житомирській області коронавірус лабораторно підтвердили у 107 медпрацівників.

Двоє з них перебувають у лікарні зі станом здоров’я середньої важкості, інші – у задовільному стані.

Джерело: УНН

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