Як оформити субсидію онлайн – інструкція

Відповідно до законодавства, право на отримання субсидій в Україні у 2020 році мають окремі громадяни та сім’ї, якщо комунальні платежі перевищують 20% сукупного доходу, до якого належать зарплата, пенсія, стипендія.

Під час розрахунку враховуються доходи за минулий календарний рік. Наприклад, якщо субсидія нараховується в першому кварталі року, то для розрахунку береться сукупний середньомісячний дохід за перший, другий і третій квартали минулого року.

Якщо дохід значно зменшився в поточному році, розрахувати субсидію можуть на підставі даних за останні шість місяців. Для цього потрібно надати довідку про доходи за шість місяців до органів соцзахисту.

Під час розрахунку розміру сукупного доходу не враховуються:

доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках;

одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини;

щомісячна адресна допомога переселенцям;

аліменти;

державна допомога на дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, а також допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС.

Субсидія – це допомога малозабезпеченим та нужденним громадянам, тому вона не надається: