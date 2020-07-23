Лідер українського суднобудування компанія НІБУЛОН стала офіційним партнером французької компанії ОСЕА в будівництві патрульних прикордонних катерів у рамках реалізації урядового проекту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України. Компанія побудує 5 з 20 кораблів, перші з яких мають бути спущені на воду вже в 2021 році.

Загальна сума контракту з французькою компанією ОСЕА становить €136,5 млн. Компанія самостійно вибрала НІБУЛОН як єдиного відповідного з точки зору досвіду і технологій підрядника для локалізації виробництва катерів в Україні, що є однією з умов договору.

У ході урочистої церемонії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що колектив НІБУЛОНа один з небагатьох у країні, який здатний виконувати такі складні проекти та має для цього необхідні кваліфіковані інженерні, робітничі та керівні кадри.

– Нам усім є чим пишатися. Сьогодні в нас дуже важливий день. Ми починаємо новий великий проект, який стане стратегічною гілкою розвитку для України та вашого заводу на довгі роки. Сьогодні ми підписали контракт на будівництво патрульних катерів для нашої прикордонної служби. Сподіваюся, що цей проект отримає потужну підтримку по всій країні. І сподіваюся, що на вас будуть рівнятися всі підприємства країни, – підкреслив Аваков.

Під час прямого включення з засідання Кабміну він також додав, що завдяки контракту Україна отримає не тільки доступ до технологій, але і можливість обслуговувати такі кораблі в Україні і будувати в подальшому аналогічні моделі.







НІБУЛОН побудує патрульні прикордонні катери для України в рамках українсько-французького контракту / 2 фотографии

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав учасників церемонії та побажав якнайшвидшого успішного виконання контракту.

За словами генерального директора компанії НІБУЛОН, героя України Олексія Вадатурського, компанія та її суднобудівні підрозділи продовжують робити все, щоб Україна була морської країною.

– Для нас дуже велика честь реалізовувати проект, який дасть можливість посилити систему морської безпеки та охорони кордону України, щоб ми були незалежною Україною, були потужною морською державою. Наша компанія сьогодні здатна підставити своє могутнє плече, так як ми сильний колектив, на нашому заводі працює кожен п’ятий суднобудівник України, – зазначив Вадатурський.

За його словами, проект з ОСЕА дозволить компанії отримати доступ до сучасної технології роботи з алюмінієвим сплавом, розширити лінійку виробництва суден, а також дасть можливість у майбутньому будувати військові і цивільні катамарани різного класу, в тому числі спеціального призначення.

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Вадатурський також додав, що компанія досягла домовленостей з французькими колегами про готовність збільшити обсяг здійснюваних робіт і прискорити терміни здачі замовлення.

– Ми хочемо показати не тільки в Україні, але і в світі, що ми країна суднобудівників, що Україна і українці будуть повертатися з-за кордону на наші суднобудівні заводи, тут будуть працювати українські моряки, платити податки в Україні і будуть працювати близько до своїх родин, – додав він.

Надзвичайний та повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен, у свою чергу, підкреслив, що НІБУЛОН є провідним та ефективним підприємством і надійним партнером для французької сторони.

– Хочу підкреслити масштабну промислову складову, яка є важливою в рамках цього проєкту, а саме той факт, що значна частина того контракту буде реалізовуватися на потужностях вашого заводу. Таким чином ми відповідаємо на той заклик, з яким звертається до нас президент України Володимир Зеленський, а саме будувати якомога більше саме тут, в Україні. І ми робимо це з величезним задоволенням, – зазначив він.

Представник компанії ОСЕА додав, що патрульні катери, які буде будувати НІБУЛОН, є бестселерами, оскільки продаються у всьому світі – у Франції, в країнах Азії, Близького Сходу, Латинської Америки.

Він підкреслив, що вибір на користь НІБУЛОНа як партнера в Україні був зроблений з урахуванням професіоналізму, високої якості роботи, яку компанія демонструє протягом багатьох років у суднобудуванні.

– Перший контакт уже отримав розвиток, уже сьогодні ми розглядаємо з нашими партнерами з НІБУЛОНа більш широкий масштаб нашої співпраці, який буде направлений на треті ринки, ринки інших країн. Ми з нетерпінням чекаємо початку практичної фази і виробництва цих катерів, – додав він.

Міністр Аваков під час брифінгу для журналістів також додав, що розраховує на миколаївських корабелів і у вирішенні питання поставки кораблів для інших державних органів України, в першу чергу, для структур Державної служби з надзвичайних ситуацій.

– Компанія наша впорається з будь-яким завданням, яке буде перед нами стояти, – запевнив у відповідь Олексій Вадатурський.

Також в цей день на суднобудівному заводі НІБУЛОН за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та посла Франції в Україні Етьєна де Понсена було проведено церемонію закладення нових суден: несамохідного судна проєкту NBL-91 та буксиру проєкту 121М.

Окрім цього, НІБУЛОН спустив на воду четверте несамохідне судно-майданчик відкритого типу проєкту В1500 для перевезення різних вантажів у рамках реалізації інвестиційної програми з відновлення судноплавства на річках Дніпро та Південний Буг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер аграрного ринку України компанія НІБУЛОН інвестувала $23 млн США в будівництво нового перевантажувального терміналу.

Джерело: Інтерфакс-Україна