Ми не штрейкбрехери: українські шахтарі відмовилися замінити білоруських колег

Українські шахтарі відповіли на слова Олександра Лукашенка, який напередодні пропонував замінити білорусів на шахтах українцями.

Зокрема, вони підтримали білоруських шахтарів і подякували їм за мужність.

– Шахтарі України ніколи не будуть штрейкбрехерами. Українські шахтарі – це згуртований колектив, мужній і відважний, який завжди захищає один одного і допомагає. Ми бажаємо вам відстояти ваші права.

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Також у зверненні шахтарі зазначили, що гірники всьог світу завжди важко працювали, але залишалися максимально солідарними. Тому ніхто з українців не збирається їхати в Білорусь, щоб замінити своїх колег.

Лукашенко заявил, что в Украине много безработных шахтеров, которые смогут заменить своих бастующих белорусских коллег. Вот что ответили ему украинские шахтеры. Прямой эфир: https://t.co/9eqzO0mHOy pic.twitter.com/k8GkYLnY9m — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 23, 2020

Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, якщо шахтарі підприємства Білоруськалій не припинять своєї участі у протестах в Білорусі, їхні робочі місця можуть зайняти українські працівники.