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Факти / Україна

Ми не штрейкбрехери: українські шахтарі відмовилися замінити білоруських колег

Українські шахтарі відповіли на слова Олександра Лукашенка, який напередодні пропонував замінити білорусів на шахтах українцями.

Зокрема, вони підтримали білоруських шахтарів і подякували їм за мужність.

– Шахтарі України ніколи не будуть штрейкбрехерами.  Українські шахтарі – це згуртований колектив, мужній і відважний, який завжди захищає один одного і допомагає. Ми бажаємо вам відстояти ваші права.

Читайте: Протести в Білорусі онлайн

Також у зверненні шахтарі зазначили, що гірники всьог світу завжди важко працювали, але залишалися максимально солідарними. Тому ніхто з українців не збирається їхати в Білорусь, щоб замінити своїх колег.

Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, якщо шахтарі підприємства Білоруськалій не припинять своєї участі у протестах в Білорусі, їхні робочі місця можуть зайняти українські працівники.

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