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Факти / Україна / Політика

Гуморист Філімонов став кандидатом в мери Одеси від Слуги народу

Олег Філімонов став кандидатом на пост мера Одеси від партії Слуга народу. Гуморист вирішив стати політиком, оскільки три місяці тому Володимир Зеленський особисто висунув йому таку пропозицію.

Про це стало відомо під час з’їзду партії Слуга народу.

Олег Філімоном балотується на пост мера Одеси

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Олег Філімонов був учасником команди КВН Одеські джентльмени і ведучим телепередачі Джентльмен-шоу.

Завідував кафедрою романо-германської філології в Одеському державному університеті імені Мечникова, та удостоєний звання народного артиста України.

Календар місцевих виборів 2020

Офіційна підготовка до виборів, згідно з календарем місцевих виборів 2020, розпочнеться у суботу, 5 вересня.

Вже 6 вересня усі політичні партії, що беруть участь у виборах, повинні подати до ЦВК усі необхідні документи.

Дозвіл на початок передвиборчої агітації кандидат або партія отримують вже наступного дня після офіційної реєстрації.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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