Уряд підтримав законопроект МВС щодо зміни правила видачі номерних знаків для транспортних засобів. Проектом закону пропонується передати виготовлення номерних знаків суб’єктам господарювання.

Нині Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендерну процедуру. Потім закуплені автономери передає до регіональних сервісних центрів, які відправляють їх до територіальних сервісних центрів. На думку МВС України, така процедура громіздка та економічно невигідна.

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Що означає цей законопроект для споживача?

Те, що ціни на номерні знаки значно виростуть. Всі тендерні закупівлі були і є предметом контролю Антимонопольного комітету України. При введенні нового закону контрольна діяльність АМКУ автоматично припиниться. І держава фактично усувається від контролю за цінами на автомобільні номери. Якщо через тендери ГСЦ закупає автознаки по 108.60 гривень, то після схвалення законопроекту парламентом ціна на них на думку експертів ринку буде становити близько 600 гривень.

Все це дуже схоже на чергову спробу монополізувати ринок, який в Україні складає більш як 450 мільйонів гривень щорічно (потреба ринку 2,3 – 2,5 мільйонів номерних знаків в рік). А при ціні номерного знаку в 600 гривень буде складати до 1,5 мільярда гривень. Тобто, законопроект приносить більше мільярду гривень доходу його прихильникам. Покривати цей мільярд доведеться власникам авто.

Завдяки системі Прозоро кінцевий споживач – автовласники – мали можливість купувати номерні знаки по оптимальній ціні, – стверджує експерт ринку, директор підприємства Завод Динамо-Сілейр Тетяна Селіхова, – Крупні виробники працювали по-білому, виходячи з наявних тендерних договорів.

Цей же законопроект фактично уводить ринок в тінь. Не здивуюсь, якщо незабаром сервісні центри через довірених людей будуть продавати “франшизи” на виробництво номерних знаків, що напряму вплине на їх вартість. Тому здороження номерних знаків до 600 гривень є цілком реалістичним прогнозом. Зараз через інструментарій законопроекту під слушним приводом вигадуються нові схеми монополізації ринку. Причетним до цього законопроекту чиновникам я би порадила трудотерапію – це найкращі ліки від нереальних фантазій.

Максим Розенко