Оскільки місцеві вибори 2020 проходять в умовах карантину, то і правила для виборців теж трішки змінилися.

Щоб ваше голосування минуло без проблем, у день виборів 2020 25 жовтня потрібно прийти на виборчу дільницю у період з 08.00 до 20.00 і підтримати свого кандидата або партію, дотримуючись простих правил.

Так, у кабінці для голосування виборець повинен бути один. Винятком є виборець з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця.

Але це не має бути член виборчої комісії, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, довірена особа кандидата, уповноважена особа організації партії, офіційний спостерігач.

Бюлетень потрібно заповнювати самостійно. Також у кабінці для голосування заборонено робити фото чи відео. Якщо ж ви хочете сфотографуватися на згадку, то це потрібно зробити зі складеним бюлетенем, аби не видно було результатів.

Бюлетень заборонено передавати іншим особам або брати для голосування замість друга чи родича. Його також не можна рвати або знищувати, виносити за межі дільниці.

Крім того, на виборчій ділянці заборонено агітувати за чи проти будь-якого кандидата чи партію та отримувати гроші за це.

Також заборонено:

перешкоджати голосуванню інших виборців;

отримувати виборчий бюлетень без паспорта;

давати згоду та брати винагороду за голосування за чи проти певного кандидата.

За що передбачається відповідальність

Якщо ви перешкоджаєте іншому виборцеві і при цьому застосовуєте обман або примус, то за це передбачене обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

За отримання виборчого бюлетеня без пред’явлення паспорта або за себе і свого друга, або якщо вас немає у списку виборців, або викрадення чи приховування виборчого бюлетеня можна отримати штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи строком до двох років, чи навіть обмеження волі строком до трьох років.

А от фото і відео бюлетеня, згідно із законодавством, розцінюються як участь у підкупі виборців. За це можна отримати штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до двох років, або обмеження волі строком до двох років.

Вибори в умовах пандемії – як поводитися

МОЗ рекомендує:

прийти на дільницю в масці;

до і після відвідування дільниці скористатись антисептиком;

взяти свою ручку;

дотримуватись соціальної дистанції;

за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома;

показати свій паспорт членам комісій, не передаючи його до чужих рук;

у разі виявлення підвищеної температури проголосувати в ізольованій кабінці й скористатись окремою скринькою;

у разі перебування на самоізоляції – подати на свою дільницю заяву із довідкою до 20.00 23 жовтня щодо голосування за місцем перебування.

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