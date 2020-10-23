Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні оновили карантинні зони.

Рішення ухвалили на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу 23 жовтня.

З опівночі 26 жовтня розпочне діяти нове епідемічне зонування. Воно буде дійсним протягом 14 днів.

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Червона зона:

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов’янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області;

міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Помаранчева зона:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський та Хмільник, Барський, Бершадський, Вінницький, Гайсинський, Жмеринський, Іллінецький, Калинівський, Козятинський, Крижопільський, Липовецький, Літинський, Могилів-Подільський, Мурованокуриловецький, Немирівський, Оратівський, Піщанський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський, Хмільницький, Чернівецький, Чечельницький, Шаргородський та Ямпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк та Ковель, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локанчинський, Луцький, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

міста Дніпро, Вільногірськ, Кам’янське, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Першотравенськ, Покров, Синельникове та Тернівка, Апостолівський, Васильківський, Верхньодніпровський, Дніпровський, Криворізький, Криничанський, Магдалинівський, Межівський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавлівський, Покровський, П’ятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаківський, Царичанський, Широківський та Юр’ївський райони Дніпропетровської області;

міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов’янськ, Соледар та Торецьк, Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар’їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський та Ясинуватський райони Донецької області;

міста Житомир, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Берегове, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршанський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь та Токмак, Бердянський, Більмацький, Василівський, Великобілозерський, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Кам’янсько-Дніпровський, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський, Приазовський, Приморський, Розівський, Токмацький, Чернігівський та Якимівський райони Запорізької області;

міста Калуш, Галицький та Косівський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Ірпінь, Переяслав (Переяслав-Хмельницький) та Фастів, Бородянський, Васильківський, Києво-Святошинський, Миронівський, Переяслав-Хмельницький, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків, Первомайськ та Южноукраїнськ, Арбузинський, Баштанський, Березанський, Березнегуватський, Братський, Веселинівський, Вітовський, Вознесенський, Врадіївський, Доманівський, Єланецький, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Новобузький, Новоодеський, Очаківський, Первомайський та Снігурівський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Балта, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Южне, Ананьївський, Арцизький, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Ренійський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області.

Жовта зона:

міста Болехів, Бурштин, Коломия та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Бровари та Буча, Баришівський, Білоцерківський, Богуславський, Броварський, Вишгородський, Володарський, Згурівський, Кагарлицький та Макарівський, Поліський, Рокитнянський, Сквирський, Таращанський та Тетіївський райони Київської області;

міста Кропивницький та Олександрія, Добровеличківський, Долинський, Компаніївський, Кропивницький, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрійський та Світловодський райони Кіровоградської області;

міста Гола Пристань та Нова Каховка, Бериславський, Білозерський, Великолепетиський, Великоолександрівський, Верхньорогачицький, Каланчацький, Нижньосірогозький, Новотроїцький, Олешківський та Чаплинський райони Херсонської області.

Карантин в Україні

В Україні продовжили дію карантину до кінця року.

Рішення ухвалили на засіданні Кабміну 13 жовтня.

Цьому посприяло погіршення епідситуації в країні – у жовтні почали фіксувати понад 5 тис. нових випадків коронавірусу. За останніми даними, добовий приріст перевищив поріг 7 тис. хворих.

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