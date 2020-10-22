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Факти / Україна

Локдаун цілком можливий: Зеленський назвав умову

Жорсткий карантин в Україні буде запроваджено після щоденної реєстрації щонайменше 15 тис. випадків коронавірусу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським телеканалам.

Офіс президента цілком усвідомлює ймовірність зупинки української економіки на час локдауну.

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Також Володимир Зеленський підкреслив, що в українських лікарнях щоденно збільшується кількість ліжко-місць для прийому хворих на Covid-19.

Разом із тим він переконаний, що на рівні із готовністю лікарень має бути відповідна кількість лікарів, яких зараз, на жаль, не вистачає.

– Ми справді не можемо перепрофілювати всю медичну систему України під хворих на коронавірус, – додав президент.

Локдаун в Україні

8 жовтня головний санлікар Віктор Ляшко назвав умову МОЗ для локдауну в Україні через коронавірус.

Влада буде вимушена запровадити жорсткі карантинні заходи, якщо у профільних лікарнях закінчаться ліжкомісця.

Водночас у нинішній ситуації локдаун не є доцільним, наголосив Ляшко.

Станом на ранок 22 жовтня коронавірус в Україні виявили у 7 053 громадян. Загальна кількість випадків зросла до 322 879.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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