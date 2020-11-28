РФ та бойовики “ЛДНР” зірвали новорічний обмін полоненими

Новорічний обмін полоненими між так званими ЛДНР та Україною наприкінці року не відбудеться.

Російські ЗМІ повідомили, що цю інформацію підтвердили представники делегацій РФ та “ЛНР” Тристоронньої контактної групи.

Агресор звинуватив українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

– Без виконання усіх пунктів домовленостей ймовірність обміну до Нового року відсутня, – висловилася “очільниця робочої групи ЛНР з обміну” Ольга Кобцева.

На черговому засіданні Тристоронньої контактної групи 28 жовтня Леонід Кравчук як глава української делегації закликав РФ та представників так званих ЛНР та ДНР розблокувати процес обміну утримуваними особами.

Члени української делегації ТКГ у своїх соцмережах неодноразово заявляли про готовність України до переговорів щодо організації взаємного звільнення полонених.

18 листопада радник з інформаційної політики ТКГ Олексій Арестович повідомив, що Україна пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

На засіданні контактної групи 25 листопада голова російської делегації Борис Гризлов звинуватив Україну у тому, що звільнені внаслідок попередніх обмінів особи “зазнають переслідувань”, що руйнує діалог щодо наступного обміну полоненими.