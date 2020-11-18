Україна пропонує здійснити взаємний обмін утримуваними до 24 грудня

Українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін утримуваними до 24 грудня цього року, а саме до Різдва.

Про це повідомив радник з інформаційної політики ТКГ Олексій Арестович.

Він зазначив, що наразі триває практична робота щодо підготовки зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні.

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Українська делегація в ТКГ на засіданні, яке пройшло 11 листопада, закликала повернути усіх утримуваних осіб до кінця 2020 року.

Останній обмін утримуваними на Донбасі був 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з окупованих територій 19 громадян.

Засідання ТКГ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 листопада, ОБСЄ закликала Росію відкрити контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі. Також сторони досягнули певного просування в обговоренні технічних умов розблокування російською стороною пропуску через КПВВ.

Окрім того, ОБСЄ підтримала пропозицію України щодо створення на КПВВ “зелених коридорів” для малорухомих громадян. Так вони зможуть безперешкодно перетинати лінію розмежування та отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

Джерело: НАШ