Вихідні у грудні 2020 налічуватимуть дев’ять днів.

Цього місяця християни католицької віри святкують Різдво Христове. 25 грудня відзначається на державному рівні, тому українці матимуть один додатковий вихідний.

У 2020 році це свято припадає на п’ятницю, тому в Україні усі відпочиватимуть три дні поспіль – 25, 26 та 27 грудня.

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Окрім того, рекомендовано напередодні католицького Різдва, 24 грудня, рекомендовано скоротити робочий день на одну годину.

Новий рік, 31 грудня, у 2020 році припадає на четвер, тому цього дня також передбачений скорочений робочий день.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021

Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів. Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Вихідним, за рішенням Кабміну, також буде 1 січня.