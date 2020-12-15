Чорновол вручили обвинувачення у вбивстві під час Євромайдану

Державне бюро розслідувань вручило звинувачення українській журналістці та екс-нардепу Тетяні Чорновол у вбивстві під час Революції Гідності. Про це Чорновол повідомила у соцмережах.

У документах йдеться, що журналістка разом з іншими особами причетна до смерті чоловіка у 2014 році.

– Дякую усім, що підтримують мене сьогодні та всім, з ким я була на Майдані у 2013-2014 роках.

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У чому звинувачують Тетяну Чорновол

У квітні 2020 року Державне бюро розслідувань провело обушки у будинку колишнього народного депутата та активістки Тетяни Чорновол.

Її звинувачують у вбивстві під час Революції Гідності. У лютому 2014 року під час захоплення протестувальниками офісу Партії регіонів помер чоловік 1948 року народження.

ДБР звинувачує у вбивстві Тетяну Чорновол, яка, за даними обвинувального акту, вступила у змову ще з кількома особами.