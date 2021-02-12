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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Створення Кримської платформи підтримав Європарламент

У резолюції щодо імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи – міжнародного формату переговорів для деокупації півострова.

Крим

У документі також міститься заклик до всіх високопосадовців Євросоюзу і країн-членів “надати всю необхідну підтримку в створенні міжнародної Кримської платформи, яка буде забезпечувати координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України”.

Євродепутати вважають, що до діяльності цієї платформи необхідно залучити Меджліс кримськотатарського народу.

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У Києві 23 серпня 2021 року відбудеться саміт Кримської платформи. Він приурочений до 30-річчя незалежності України.

В рамках саміту буде ухвалено ряд рішень, які сприятимуть деокупації півострова.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави держав та урядів, другий – рівень очільників МЗС та Міноборони, третій – міжпарламентський рівень і четвертий – рівень неурядових експертів.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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