Метінвест у 2020 році збільшив виплату податків на 5% – до 22 млрд грн

Метінвест з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2020 році перерахував до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків та зборів, що на 5% вище за рівень 2019 року, повідомляє прес-служба групи.

Найбільша виплата із загальної суми відрахувань – податок на прибуток. У 2020 році підприємства Метінвесту сплатили до держбюджету понад 5,2 млрд грн такого податку, що на третину менше, ніж у 2019 році.

За ним слідує єдиний соціальний внесок, виплати якого виросли на 18% в порівнянні з 2019 роком, до 5,2 млрд грн.

Завершує трійку найбільших платежів податок на доходи фізичних осіб. Підприємства Метінвесту у 2020 році перерахували до бюджетів 4,7 млрд грн прибуткового податку, що на 17% більше показників 2019 року.

Крім того, джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами сумою 2,2 млрд грн, екологічний податок – 789 млн грн та плата за землю – 713 млн грн.

– Загальна криза та пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік з сильними операційними результатами, і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може працювати ефективно навіть в найскладніших умовах, це виграшно для всіх: і співробітників, і міста, і держави. Як один з найбільших платників податків України, ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців, – наголосив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

У прес-службі нагадали, що Метінвест вирішив відмовитися від податкових канікул, наданих бізнесу.

Сума податків на землю та нерухомість, які виплатили підприємства групи в місцеві бюджети в пільговий період, перевищила 50 млн грн.

Це також дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, криворізькі підприємства Метінвесту – Інгулецький, Центральний та Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували в скарбницю міста прибутковий податок та плату за землю у подвійному розмірі.

За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.

Фото: Metinfest