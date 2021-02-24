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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію університетів – список

Кабмін прийняв рішення про реорганізацію деяких українських університетів.

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію університетів – список

Серед них Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Міністр освіти Сергій Шкарлет зазначив, що таке рішення сприятиме поліпшенню якості освіти та створенню потужної освітньої бази для студентів.

За його словами, таким чином можна поліпшити рівень підготовки майбутніх держслужбовців.

Як реорганізують університети

  • Національну академію державного управління при президентові приєднають до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Дніпропетровський регіональний інститут НАДУ – до Національного технічного університету Дніпровська політехніка;
  • Львівський регіональний інститут НАДУ – до Національного університету Львівська політехніка;
  • Одеський регіональний інститут НАДУ – до Державного університету Одеська політехніка;
  • Харківський регіональний інститут НАДУ – до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Водночас студенти, які навчаються у цих ВНЗ, будуть у звичайному режимі продовжувати навчання за обраними спеціальностями.

Премії у сфері освіти

В Україні будуть виплачувати грошові премії за успіхи у сфері освіти. Зокрема їх можуть отримати найкращі учасники ЗНО, а також переможці всеукраїнських і міжнародних олімпіад.

Таким чином найкращих учнів хочуть мотивувати до подальшого якісного навчання та успіхам у сфері освіти. Незабаром повинні затвердити порядок виплат таких премій.

Джерело: Міносвіти

Фото: Pexels

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