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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Із нетерпінням чекаю зустрічі: Зеленський анонсував участь України в Іграх воїнів

Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях Warrior games (Ігри воїнів) для ветеранів та військовослужбовців, які відбуваються в США.

Із нетерпінням чекаю зустрічі: Зеленський анонсував участь України в Іграх воїнів

40 українських ветеранів змагатимуться з командами США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великобританії, Грузії, Данії.

– Із нетерпінням чекаю зустрічі з тими, хто пройде національний відбір і потрапить в команду України, – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Тріумф українців на Іграх нескорених

Три роки тому українці тріумфували на Іграх нескорених, здобувши 20 медалей, сім із яких – золоті.

Ігри нескорених започаткував у 2014 році британський принц Гаррі. У змаганнях беруть участь військові та ветерани з обмеженими фізичними можливостями країн-членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Міноборони

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