Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях Warrior games (Ігри воїнів) для ветеранів та військовослужбовців, які відбуваються в США.

40 українських ветеранів змагатимуться з командами США, Канади, Австралії, Нідерландів, Великобританії, Грузії, Данії.

– Із нетерпінням чекаю зустрічі з тими, хто пройде національний відбір і потрапить в команду України, – написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

Україна вперше візьме участь у міжнародних змаганнях @warriorgames у США для ветеранів та військовослужбовців. 40 наших воїнів змагатимуться з командами зі ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????. З нетерпінням чекаю на зустріч із тими, хто пройде національний відбір і потрапить до команди ????????. pic.twitter.com/IyoQ9UIp3v — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2021

Тріумф українців на Іграх нескорених

Три роки тому українці тріумфували на Іграх нескорених, здобувши 20 медалей, сім із яких – золоті.

Ігри нескорених започаткував у 2014 році британський принц Гаррі. У змаганнях беруть участь військові та ветерани з обмеженими фізичними можливостями країн-членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Міноборони