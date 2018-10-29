Взяли 20 медалей – тріумф України на Іграх нескорених

Із 20 медалями, 7 із яких – золоті, повернулась українська команда з Ігор нескорених.

У міжнародних змаганнях, започаткованих 4 роки тому британським принцем Гаррі, беруть участь військові та ветерани з обмеженими фізичними можливостями країн-членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу.

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Особливо плідним для збірної України видався останній змагальний день, коли наші військові виграли одразу 7 нагород: 4 золоті й 3 срібні.

Загалом у нас 5 командне місце.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна завоювала першу медаль.

Опубліковано Жовтень, 29 в 19:48



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