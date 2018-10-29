Взяли 20 медалей – тріумф України на Іграх нескорених
Із 20 медалями, 7 із яких – золоті, повернулась українська команда з Ігор нескорених.
У міжнародних змаганнях, започаткованих 4 роки тому британським принцем Гаррі, беруть участь військові та ветерани з обмеженими фізичними можливостями країн-членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу.
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Особливо плідним для збірної України видався останній змагальний день, коли наші військові виграли одразу 7 нагород: 4 золоті й 3 срібні.
Загалом у нас 5 командне місце.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна завоювала першу медаль.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-29
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