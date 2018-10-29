Факти / Відео / Україна / Взяли 20 медалей - тріумф України на Іграх нескорених/

Взяли 20 медалей – тріумф України на Іграх нескорених

Із 20 медалями, 7 із яких – золоті, повернулась українська команда з Ігор нескорених.

У міжнародних змаганнях, започаткованих 4 роки тому британським принцем Гаррі, беруть участь військові та ветерани з обмеженими фізичними можливостями країн-членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу.

Читайте: Бекхем привітав українського медаліста Ігор нескорених

Особливо плідним для збірної України видався останній змагальний день, коли наші військові виграли одразу 7 нагород: 4 золоті й 3 срібні.

Загалом у нас 5 командне місце.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Україна завоювала першу медаль.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бекхем привітав українського медаліста Ігор нескорених
Україна завоювала ще дві медалі на Іграх нескорених
Плюс два золота: Україна завоювала 4 медалі на Іграх нескорених
Ігри нескорених: українець виборов срібло з пауерліфтингу
Український спортсмен завоював золото на Іграх нескорених
Ігри нескорених-2018: українці завоювали перше золото
Ігри нескорених: Україна завоювала першу медаль
День незалежності України 2018: головні події року

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка