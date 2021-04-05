У групи Метінвест виріс рейтинг ESG

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній Метінвест поліпшила рейтинг в області екології, соціальної політики і корпоративного управління (ESG), присвоєний агентством Sustainalytics, провідним незалежним постачальником досліджень, рейтингів і даних в області ESG.

Про це повідомляє прес-служба групи.

ESG ризик-рейтинг Метінвесту покращився до 31,7 балів у порівнянні з 32,0 балами, присвоєними в червні 2020 року. Такий рейтинг є оцінкою ризиків в області ESG, якими компанія не керує, і проводиться за абсолютною шкалою від 0 до 100. Причому більш низький показник свідчить про меншу кількість некерованих ризиків.

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Агентство Sustainalytics знову оцінило високий рівень різних ESG-ризиків, яким піддається Метінвест через особливості металургійної галузі в цілому.

Водночас агентство поліпшило свою оцінку того, як група керує матеріальними аспектами в цій галузі.

В агентстві Sustainalytics відзначили високу якість програм, практик і політик Метінвесту, і підкреслили, що питання ESG є частиною бізнес-стратегії компанії й перебуває на контролі наглядової ради.

Агентство додало, що загальне розкриття питань ESG групи Метінвест відповідає найкращим практикам, що означає високий ступінь підзвітності всім зацікавленим сторонам.

В області управління екологічними аспектами Sustainalytics відзначило відповідальний підхід групи до викидів в атмосферу, скидів стічних вод, утилізації відходів та використання ресурсів.

Стосовно соціальної складової, високу оцінку Метінвест отримав за систему управління охороною праці, програми безпеки підрядників і управління людським капіталом.

Крім того, агентство високо оцінило підхід до управління ризиками за всіма категоріями корпоративного регулювання групи завдяки її високим стандартам бізнес-етики, ефективним програмам із боротьби з хабарництвом і корупцією, а також контролю за якістю продукції.

Метінвест зберіг позицію в топ-10 світових металургійних компаній, оцінених агентством Sustainalytics.

– В останні роки аспекти ESG поступово були інтегровані в нашу діяльність і стали невід’ємною складовою нашого світогляду. У зв’язку з цим, для нас особлива честь отримати авторитетне визнання в цій галузі, особливо в порівнянні з нашими конкурентами. COVID-19 показав, що компанії, які серйозно ставляться до питань ESG, в цілому домагаються більш високих результатів. З огляду на це, а також схильність металургії до високих ризиків, ми продовжимо приділяти цьому напрямку велику увагу, – зазначив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Джерело: Метінвест