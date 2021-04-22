До України треба запрошувати не Путіна, а союзників – Гройсман

В Україну потрібно запрошувати вірних партнерів і тих, хто підтримує нашу країну, а не ворога Володимира Путіна, який стоїть біля наших воріт і готовий принести біль та страждання.

Про це сказав лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман в ефірі одного українського телеканалу.

– Путін – віроломний ворог України, який стоїть біля наших воріт. Не можна відкривати ворота, пропонувати, щоб він зайшов на нашу територію і когось до чогось надихав. Він може тільки підірвати Україну і принести нам біль та страждання, – пояснив Гройсман.

За його словами до країни треба запрошувати лише союзників та друзів, а саме – президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Ангелу Меркель та президента Франції Емануеля Макрона.

Адже чиновник запевняє, що вони повинні саме на нашій території висловити свою позицію підтримки України та її територіальної цілісності.

Водночас Гройсман наголосив, що військова загроза з боку Росії – реальна. Тому українькій владі треба виробляти адекватні рішення щодо ймовірної реакції.

– Окремо треба подякувати Байдену, який займає чітку і жорстку позицію. Але Кремль заяв не чує. Тому треба продовжувати чітку санкційну політику, – додав він.

На думку чиновника, США та ЄС мають одночасно вводити однакові санкції проти РФ, яка вторглася в Україну та окупувала півострів Крим.

Також Гройсман зауважив, що в Європі повинні зайняти чітку позицію щодо такої російської енергетичної зброї, як Північний потік-2.

За словами політика, Росія через газотранспортний проект хоче ввести в залежність Євросоюз та знищити українську стабільну газотранспортну систему.

– Треба зробити все, щоб лідери цивілізованого світу приїхали в Україну. Тут нема що робити варварам і нашому ворогу. Над цим треба почати працювати, – наголосив Гройсман.

Нещодавно Володимир Гройсман вже закликав Байдена, Меркель і Макрона приїхати в Україну через агресію РФ.

На його думку, саме у такий спосіб світові лідери зможуть висловити свою підтримку українцям та показати опір російській агресії.

Джерело: Еспресо