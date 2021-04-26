PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Багато життів можна було б врятувати: ЄС про Чорнобильську катастрофу

Чорнобильська АЕС

Представництво Європейського Союзу в Україні висловило співчуття з приводу 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

– Багато життів можна було б врятувати, якби радянська пропаганда не приховувала правди, – йдеться в зверненні у Twitter.

Представництво ЄС в Україні наголосило, що з 1991 року надало понад €1 млрд для підтримки високого рівня ядерної безпеки.

Аварія на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 26 квітня 2021 року, виповнюється 35 років із часу найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС.

У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% померли, 150 тис. стали інвалідами.

Дослідження Міжнародної організації з атомної енергії засвідчили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тис. людей.

Джерело: EU in Ukraine

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка