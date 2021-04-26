Представництво Європейського Союзу в Україні висловило співчуття з приводу 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

– Багато життів можна було б врятувати, якби радянська пропаганда не приховувала правди, – йдеться в зверненні у Twitter.

Представництво ЄС в Україні наголосило, що з 1991 року надало понад €1 млрд для підтримки високого рівня ядерної безпеки.

????????On the 35th anniversary of the Chornobyl disaster, we join Ukrainians in honouring the victims. Many lives could have been saved if Soviet propaganda had not hidden the truth. Since 1991, ???????? has been supporting ???????? with over €1bn to maintain a high level of nuclear safety. pic.twitter.com/eubDsiXNLm — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 26, 2021

Аварія на Чорнобильській АЕС

Сьогодні, 26 квітня 2021 року, виповнюється 35 років із часу найбільшої техногенної катастрофи в історії людства – аварії на Чорнобильській АЕС.

У ліквідації наслідків аварії взяли участь близько 240 тис. людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки – понад 600 тис. Близько 10% померли, 150 тис. стали інвалідами.

Дослідження Міжнародної організації з атомної енергії засвідчили, що жертвами радіаційного опромінення в момент аварії на Чорнобильській АЕС стали близько 4 тис. людей.

Джерело: EU in Ukraine