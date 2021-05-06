На межі гумору, сатири та фолу: промо-кампанія Mahatch

Наприкінці минулого року в Києві стартувала Ліга кулачних боїв Mahatch – український майданчик боїв на голих кулаках. Зараз Mahatch – це сотні тисяч фанатів, сотні бійців і амбіції стати головним промо країни, а потім і світу. На підтримку свого позиціювання креативники Ліги запустили хайпову SMM промо-кампанію на межі гумору, сатири та фолу.

Це серія ситуативних роликів, які об’єднані ідеєю – Mahatch є в кожному. Їхнє основне завдання – популяризувати файт серед широкої цільової аудиторії, привернути увагу до Ліги та створити ком’юніті драйвового спортивного дозвілля.

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В основу ситуативних роликів покладені загальнодоступні відео з мережі, які щонайбільш яскраво візуалізують ідею Mahatch. Героями стали журналіст Дмитро Гордон, політики Ілля Кива, Ігор Мосейчук, Єгор Соболєв, Олег Ляшко та інші.

Кожен з них свого часу потрапляв у ситуацію, результат якої вирішувався кулаками, а відео таких поєдинків потрапляли в інтернет. Автори роликів наклали на такі відео озвучку з боїв і намалювали фірмовий файткард.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAHATCH (@mahatch.fc)



Використовувати резонансні відео “з народу” вирішили з таким змістом: емоції притаманні кожному, але тільки справжні чоловіки можуть вийти в ринг і довести свою перевагу завдяки спортивним навичкам, майстерності та досвіду в бойових мистецтвах. Всього в мережі буде дев’ять роликів.

Команда Mahatch розкриває ідею такого креативу: не варто боятися кулачних боїв, це дуже популярний вид спорту в Америці, а в Україні культура файту активно розвивається.

У цьому виді спорту, як і в будь-якому іншому, все підпорядковано правилам, за ходом поєдинку стежать справжні профі. Головний суддя проекту В’ячеслав Сенченко – 4-кратний чемпіон світу з боксу (WBA) 2009-2012. До бійців також пред’являються високі вимоги, вони проходять суворий кастинг. Mahatch для глядача – це драйв і адреналін.

Вже 19 червня шанувальників кулачних боїв очікує яскрава подія – бій між чинним інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO, срібним олімпійським призером і призером Чемпіонату світу та України, боксером Денисом Берінчиком та найбільш упізнаваним бійцем кулачних боїв, другом і спаринг-партнером Конора МакГрегора Артемом Лобовим.

Фото: Mahatch