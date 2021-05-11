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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Буде світова війна: Зеленський оцінив можливе вторгнення РФ у вересні

володимир зеленський

У вересні ескалації конфлікту з боку Російської Федерації на території України не буде. Про це 11 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Безпека країни.

– Я вважаю, що Росія не може на це піти (наступ у вересні, – Ред.), бо це буде світова війна. Боятися немає що і немає кого, бо ми на своїй землі і ми захищаємо її… Такі кроки історично призводять до втрат, великих втрат сотні тисяч і мільйонів людей.

Зеленський заявив, що попри заяви експертів про плани Росії здійснити наступ у вересні, цього не станеться.

– Я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути.

На питання журналістів, чи у разі вторгнення Україна зможе впоратися одна, президент відповів – “Будемо боротися до останнього!”.

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