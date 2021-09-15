Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome (Залізний купол).

Це стало можливим завдяки домовленостям після візиту глави держави Володимира Зеленського до США, заявили в Офісі президента.

Продаж або передача Україні нових систем передбачена поправкою до проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2022 рік.

Ініціатором внесення змін до документа став республіканець Скотт Франклін. Його поправку підтримали двопартійним голосуванням.

Залізний купол, збудований ізраїльською оборонною компанією Rafael спільно з Raytheon, є одним із найефективніших у світі для відбиття ракет малої дальності.

За даними ізраїльської армії, упродовж останніх років він відбив близько 90% ракет, якими обстрілювали Ізраїль.

За інформацією ЗМІ, члени Конгресу взяли до відома заяву міністра оборони України Андрія Тарана, який у травні повідомив про те, що із оборонного бюджету країни хочуть придбати нові системи протиповітряної оборони, зокрема й Залізний купол.

– З огляду те, що українцям потрібно вдосконалювати протиповітряну оборону, а також на нещодавні політичні рішення адміністрації щодо України, є бажання спробувати зробити більше заради допомоги їм, – повідомив представник Конгресу на умовах анонімності.

Однак експерти вагаються, чи буде ефективним Залізний купол в Україні через обмежену систему дії.

– Тактично це не було б ефективним на короткій відстані або на лінії зіткнення, тому що ця система була б дуже швидко вилучена російськими ракетними системами залпового вогню. Але Залізний купол, можливо, зможе перехоплювати ракети більшого радіусу дії, що може допомогти захистити критичний майданчик або командний центр на сході України, – припускає директор програми Російські дослідження в CNA Майкл Кофман.

Законопроект Палати представників вже передбачає військову допомогу Україні у розмірі $275 млн.

Джерело: Офіс президента, Politico