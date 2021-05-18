Україні потрібен Залізний купол від ракет, як в Ізраїлі – Таран

На тлі загострення арабо-ізраїльського конфлікту Україна має задуматися над створенням власної системи протиракетної оборони, заявив під час візиту на завод Мотор Січ міністр оборони Андрій Таран.

– Залізний купол – один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна зі складових частин ПРО, – наголрсив глава Міноборони.

За його словами, Україна минулого року вже почала працювати над створенням протиракетної оборони і розглядає можливості придбання системи на кшталт Залізного купола.

Під час візиту до Києва 6 травня державного секретаря США Ентоні Блінкена глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з колегою надання Києву військової підтримки, зокрема систем протиповітряної оборони (ППО) та антиснайперських технологій.

Водночас йдеться не лише про отримання їх від США, але й про купівлю, оскільки партнерські відносини між державами мають бути взаємовигідними.