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Нафтогаз допустили до участі у сертифікації Північного потоку-2

Валентина Летяк редакторка стрічки
Нафтогаз

Нафтогаз візьме участь у процедурі сертифікації оператора Північного потоку-2. Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA, повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

– Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству, – наголосив він у відеозверненні.

За його словами, тепер регулятор має враховувати позицію та аргументи  України у процесі сертифікації.

– Це також дозволить дізнатися про аргументи Nord Stream AG, що означатиме більшу прозорість процесу, – додав Вітренко.

Глава Нафтогазу каже, що це важливо, адже саме BNetzA остаточно визначить, чи буде ПП-2 введено в експлуатацію та за яких умов.

 

– Ми готові надати свою юридичну позицію регулятору вже найблихчим часом. Вона грунтується на тому, що Північний потік-2 не можде бути сертифікований без його повної відповідності європейському і міжнародному законодавству,  – сказав він.

Він наголосив, що оператор газопроводу має бути повністю відокремленим і незалежним від Газпрому, і щоб треті сторони отримали доступ до нього на всій протяжності – від початкової точки в РФ до кінцевої в Німеччині.

До 8 січня 2022 року Федеральне мережеве агентство Німеччини має видати рішення про сертифікацію оператора ПП-2, далі рішення передадуть Європейській комісії, у якої є два місяці на розгляд цього питання.

Цей процес можуть пролонгувати ще на два місяці.

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Фото: Depositphotos

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