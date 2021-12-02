Суд оголосив вирок у справі про вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова – колишнього депутата Держдуми Російської Федерації.

Суд визнав винним Ярослава Тарасенка у пособництві умисного вбивства та у незаконному зберіганні зброї. Його засудили до 12 років позбавлення волі, на цьому наполягав прокурор.

Іншого підозрюваного Олександра Лося виправдано судом. Київська міська прокуратура буде оскаржувати рішення суду в частині виправдання як необґрунтоване.

Вбивство Дениса Вороненкова сталося у березні 2017 року у Києві. В екс-депутата РФ у центрі міста вистрілив Павло Паршов. Він дістав поранення від охоронця Вороненкова, а потім помер у лікарні.

Влітку цього року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив виконавця до місця скоєння злочину.

Досудове розслідування завершилося у травні 2018 року. За версією слідства, Ярослав Тарасенко був водієм кілера. Олександр Лось стежив за ним, збирав інформацію щодо способу його життя, а також брав участь у плануванні місця та часу вбивства.