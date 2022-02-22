Трасс підписала санкції Британії проти Росії

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс підписала санкції проти Російської Федерації.

– Російська агресія зазнає серйозної шкоди. Сьогодні я підписала нашу першу хвилю санкцій проти олігархів та банків, близьких до Кремля. Ми продовжимо посилювати санкції, якщо Росія відмовиться від деескалації, – наголосила вона.

Вона повідомила, що це надсилає чіткий сигнал про те, що Британія скористається своєю економічною вагою, щоб зупинити РФ.

– І ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від прірви. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо експорт низки високих технологій та ще більше ізолюємо російські банки від світової економіки, – йдеться у заяві Трасс.

Вона розповіла, що це будуть “хірургічно цілеспрямовані санкції”, які сильно вдарять по Росії.

– На випадок подальших агресивних дій Росії проти України, ми підготували безпрецедентний пакет додаткових санкцій. До них відноситься широкий набір заходів, спрямованих на російський фінансовий сектор та торгівлю. У рамках цього, якщо Росія не піде на деескалацію, Велика Британія незабаром ухвалить закон, який, серед іншого, не дозволить Росії випускати суверенні боргові зобов’язання на ринках Великої Британії. Працюючи з партнерами, ми ефективно ізолюємо Росію від світової економіки та значно ускладнимо роботу олігархів та бізнесу за межами своїх кордонів, – сказано у повідомленні.

Джерело: МЗС Британії