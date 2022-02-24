Війська РФ прориваються з Півночі, Сходу та Півдня: карта вторгнення в Україну

Близько 05.00 24 лютого російські війська за наказом президента РФ Володимира Путіна атакували Україну.

Війська РФ здійснили атаку на Півночі, Сході, Півдні, а також на Заході у Волинській та Івано-Франківській областях.

Нині всі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях.

– Противник несе втрати. Попередньо на цей час в районі ООС збито сім літаків Військово-космічних сил РФ. Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено близько 50 російських окупантів.

За даними Одеської обласної держадміністрації, унаслідок удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 людей (вісім чоловік та десять жінок).

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів шістьох осіб. Їх госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Один із врятованих помер у медичному закладі.

За даними Генштабу, Збройні сили відбили острів Зміїний.

Над Межигір’ям Київської області збили російський гелікоптер Ка-52. Дві ракети запустили в Бровари Київської області.

О 12.56 Держприкордонслужба повідомила, що російська техніка пішла на прорив у Київській області.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску Вільча.

– Прикордонники разом з українськими військовими прийнято бій, – зазначають у Держприкрдонслужбі.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби Млачівка Житомирського загону здійснено обстріли з Градів.

Нині прикордонні підрозділи залежно від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.